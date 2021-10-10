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تصل بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي غدا الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة/ بعد انتهاء مشوار الفريق ببطولة العالم للأندية المقامة بالسعودية.

وحصد الزمالك المركز الخامس ببطولة «سوبر جلوب» بعد فوزه على الوحدة السعودي ٤٢-٢٢ ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة من مطار جدة بالسعودية في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتستغرق الرحلة مدة ساعتين، وسيتم استقبال البعثة في صالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.