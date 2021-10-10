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بعد رحيله إلى الأهلي.. ماذا قدم حمدي النقاز في ولايته الأولى مع ؟

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بعد رحيله إلى الأهلي.. ماذا قدم حمدي النقاز في ولايته الأولى مع الزمالك؟ بعد رحيله إلى الأهلي.. ماذا قدم حمدي النقاز في ولايته الأولى مع ؟

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رحل الدولي التونسي حمدي النقاز عن صفوف نادي بشكل رسمي إلى الأهلي السعودي، قبل أن يلعب أي مباراة مع المارد الأبيض في ولايته الثانية مع حامل لقب الدوري المصري الممتاز.

وحسم نادي الزمالك التعاقد مع حمدي النقاز في الصيف الجاري لكنه لم يستطع الاستفادة من اللاعب بسبب حرمان النادي من القيد لفترتين كعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب بعض المخالفات على النادي.

وفشلت كل محاولات نادي الزمالك لإنهاء الأزمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم ما جعل الصفقات الثلاث الجيدة حمدي النقاز وعمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة ترحل عن النادي.

وأعلن نادى الأهلى السعودى، مساء أمس السبت، تعاقده رسميا مع اللاعب التونسى حمدى النقاز لنهاية الموسم الكروى الجارى 2021-2022 في صفقة انتقال حر.

ولكن ماذا قدّم حمدي النقاز خلال الفترة الأولى التي لعب فيها لفريق الزمالك؟، تقول لغة الأرقام أن حمدي النقاز خاض مع الزمالك في ولايته الأولى 63 مباراة لم يسجل خلالها أي هدف، بينما صنع لزملائه في الفريق 5 أهداف فقط في بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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