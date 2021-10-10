وظائف خالية للشباب من جميع المؤهلات (التفاصيل ورابط التقديم)

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن نشرة التوظيف المختصة للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون، للعمل في وظائف في مجالات مختلفة لأصحاب الخبرة أو بدون، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وظائف خالية

وفي إطار المبادرة.. أعلنت الوزارة عن رغبتها في ضم كوادر شابة في الوظائف الأتية:

وظائف خالية للـ الطلبة والخريجين

1- مدير فرع ( خبرة سابقة بنفس المجال) .

2- مدير قسم الأغذية الطازجة(خبرة سابقة بنفس المجال) .

3-مدير قسم الأغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال) .

4-مشرف اغذية جافة.

5-مشرف كاشير (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

6- مشرف مجمدات

7- موظف لوجيستك

8- بائع أجبان

9- سائق رخصة مهنية (رخصه ثالثه- رخصة ثانية)

10- متلقي طلبات

11- موظف موسمي (طلبة)

12- كاشير

13- مشرف قسم الاغذية الجافة (خبرة سابقة بنفس المجال)

14- منسق ممرات.

15- مشرف قسم التجميل (خبرة سابقة بنفس المجال) .

16- منسق تجميل.

17- مشرف قسم المنزلية (خبرة سابقة بنفس المجال)

18- منسق منزلية.

19- منسق مخازن

20- مشرف بقالة (خبرة سابقة بنفس المجال)

21- بائع بقالة

22- مشرف لحوم (خبرة سابقة بنفس المجال)

23- بائع لحوم(بلدي- برازيلي)

24- بائع عطارة

25- محاسب فرع

26- موظفFMC

27- مشرف دليفري (خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي)

28- موظف خدمة توصيل

29- سائق بفسبا خاصة (دليفري)

30- موظف أمن

31- مراقب كاميرات

32- موظف خدمات.

33- خلف كاشير

34- فني تبريد وتكييف

مزايا الشركة

مرتبات مجزية، حوافز شهرية، تأمين طبي، تأمين اجتماعي، فرص للترقي

الشروط العامة:

* جميع المؤهلات الدراسية.

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة على الرابط التالي https://forms.office.com/r/tWk3FN2RT2

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال الرابط https://bit.ly/3iAujwt