أخبار عاجلة

عودة كاملة للمسجد الحرام -
مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة" -
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا -
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف -
اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت -
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام -
"شراحيلي" يعيد أبها لسكة الانتصارات عبر بوابة الطائي -
مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم" -
في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الأمن العام» يضبط 27 قضية مخدرات في القليوبية

Print
«الأمن العام» يضبط 27 قضية مخدرات في القليوبية «الأمن العام» يضبط 27 قضية مخدرات في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحمة من ضبط 27 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 32 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية، و13 قطعة سلاح بحوزة 9 متهمين.

كما تم ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 5296 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نوفاك: أزمة الغاز في أوروبا قد تتكرر في المستقبل ونحن مستعدون لزيادة الإمدادات

نوفاك: أزمة الغاز في أوروبا قد تتكرر في المستقبل ونحن مستعدون لزيادة الإمدادات

باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في قندهار

باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في قندهار

تشيلسي يفوز على برينتفورد ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول

تشيلسي يفوز على برينتفورد ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول

بعد تشغيل المصانع.. البنك الأهلي: زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل لـ67%

بعد تشغيل المصانع.. البنك الأهلي: زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل لـ67%