إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بملوي جنوب المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة، بسبب مشادة كلامية، بمدينة ملوي جنوب المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بين مواطنين، بشارع الجسطيني بمدينة ملوي، بسبب مشادة كلامية.

انتقل فريق من الشرطة برئاسة العميد احمد عبدالهادي، مأمور مركز شرطة ملوي، وتبين إصابة أدهم حماد أحمد، 15 سنة، وشقيقة أحمد، 24 سنة، ومحمد ربيع محمد إسماعيل، 25 سنة، مقيمون جميعا بشارع الجسطيني بمدينة ملوي.

وألقي القبض على 5 متهمين في الواقعة، وهم «أ.ع.أ»، وشقيقه «ع»، وابن شقيقه «م.ع»، و«و.ص.ج»، و«و.ع.ع».

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على المتهمين والمصابين تحت تصرف النيابة العامة.