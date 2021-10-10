أخبار عاجلة

عودة كاملة للمسجد الحرام -
مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة" -
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا -
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف -
اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية -
وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت -
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام -
"شراحيلي" يعيد أبها لسكة الانتصارات عبر بوابة الطائي -
مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم" -
في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بملوي جنوب المنيا

Print
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بملوي جنوب المنيا إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بملوي جنوب المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة، بسبب مشادة كلامية، بمدينة ملوي جنوب المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بين مواطنين، بشارع الجسطيني بمدينة ملوي، بسبب مشادة كلامية.

انتقل فريق من الشرطة برئاسة العميد احمد عبدالهادي، مأمور مركز شرطة ملوي، وتبين إصابة أدهم حماد أحمد، 15 سنة، وشقيقة أحمد، 24 سنة، ومحمد ربيع محمد إسماعيل، 25 سنة، مقيمون جميعا بشارع الجسطيني بمدينة ملوي.

وألقي القبض على 5 متهمين في الواقعة، وهم «أ.ع.أ»، وشقيقه «ع»، وابن شقيقه «م.ع»، و«و.ص.ج»، و«و.ع.ع».

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على المتهمين والمصابين تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نوفاك: أزمة الغاز في أوروبا قد تتكرر في المستقبل ونحن مستعدون لزيادة الإمدادات

نوفاك: أزمة الغاز في أوروبا قد تتكرر في المستقبل ونحن مستعدون لزيادة الإمدادات

باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في قندهار

باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في قندهار

تشيلسي يفوز على برينتفورد ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول

تشيلسي يفوز على برينتفورد ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول

بعد تشغيل المصانع.. البنك الأهلي: زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل لـ67%

بعد تشغيل المصانع.. البنك الأهلي: زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل لـ67%