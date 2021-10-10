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«كانوا في رؤية شرعية»..«الداخلية» تكشف ملابسات إستغاثة سيدة من خطف نجلتيها في المنوفية

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«كانوا في رؤية شرعية»..«الداخلية» تكشف ملابسات إستغاثة سيدة من خطف نجلتيها في المنوفية «كانوا في رؤية شرعية»..«الداخلية» تكشف ملابسات إستغاثة سيدة من خطف نجلتيها في المنوفية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى بشأن إستغاثة سيدة من خطف نجلتيها
قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد :«بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع إدعت خلاله صاحبة الحساب المشار إليه قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب وخطف طفلتيها بإحدى شوارع محافظة المنوفية أمام المارة».


وأضافت: «بالفحص تبين أن الطفلتين المشار إليهما كانتا صحبة والديهما محاسب بأحد البنوك – مقيم بدائرة مركز قويسنا بالمنوفية و(4) من أقاربه خلال الرؤية الشرعية في المكان المخصص لها بمدينة قويسنا، حيث قام والدهما وذويه بإصطحاب الطفلتين مما دفع والدتهما صاحبة الحساب- مهندسة إلكترونيات – مقيمة بالقاهرة بإتهام والدهما وذويه بخطف نجلتيها» .
وتابعت :«تم إتخاذ الإجراءات القانونية..حيث توجه والد الطفلتين صحبتهما للنيابة العامة المختصة والتى تباشر التحقيق حالياً»

المصرى اليوم

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