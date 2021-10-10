البحث عن صهريج صرف صحي أفرغ حمولته بمكان غير مخصص بشرائع مكة

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تجاوباً مع ما رصدته ووثقته "سبق" وتم مخاطبة جهة الاختصاص

خاطبت بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بخصوص صهريج صرف صحي قام بإفراغ حمولته في إحدى نقاط الصرف الصحي، متجاهلاً التعليمات الخاصة بإفراغ مثل هذه المياه في مرمى البلدية في العكيشية، تجاوباً مع "سبق" بعد أن وثقت مخالفته المتمثلة في إفراغ المياة الاسنة في أحد النقاط.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" أحد صهاريج الصرف الصحي، وهو يقوم بسحب المياه الآسنة من إحدى الصالات الرياضية، وبعد انتهائه توجه إلى أحد الطرق التي تخالف مسار الصهاريج المتعارف عليه في العكيشية وقام بإطفاء أنوار معدته بالقرب من أحد نقاط الصرف الصحي دون غطاء وأفرغ حمولته بداخلها.

"سبق" بدورها وثقت المقطع وسلمته لجهة الاختصاص والتي بدورها خاطبت الجهات الأمنية؛ للتعرف على المعدّة وقائدها لإحضاره وتطبيق النظام بحقه.