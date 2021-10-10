رئيس أكاديمية البحث العلمي: 70 مليون جنيه منح بحثية لأقسام الرياضيات والفيزياء فقط

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تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظمت اللجنة الوطنية للرياضيات أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المؤتمر الدولى الرابع للرياضيات وتطبيقاتها في مدينة الغردقة واستمر المؤتمر على مدار يومين، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الذي حرص على حضور المؤتمر عبر تطبيق الزووم، وفى بداية حفل الإفتتاح أرسل علماء الرياضيات في مصر وأعضاء اللجنة الوطنية للرياضيات وكل حضور المؤتمر ببرقية تهنئة وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر كما توجه العلماء بالشكر والتقدير رئيس الجمهورية على جهوده الكبيرة في بناء الجمهورية الجديدة متمنيين السداد والتوفيق.

أفتتح المؤتمر الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية عبر تقنية الفيديو كونفراس مرحبا بمنظمى المؤتمر وعلماء الرياضيات في مصر وأعضاء اللجنة الوطنية للرياضيات وأكد اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة في أكاديمية البحث العلمى بالعلوم الأساسية عموماً وعلوم الرياضيات على وجه الخصوص، وأن الأكاديمية تعى تماما ضرورة دعم العلوم الأساسية في نفس الوقت الذي نهتم فيه بالعلوم التطبيقية والتكنولوجيات الحديثة، حيث أن الرياضيات هي ملكة العلوم وهى أساس كل التطورات والثورات العلمية المتلاحقة، فلايمكن أن يكون هناك تقدم علمى حقيقى في ثورة المعلومات ومعالجة البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعى والفلك والفضاء والدراسات المستقبلية والتنبؤات دون أساس قوى في الرياضيات، ومن هناك جاءت مبادرة الأكاديمية التي أطلقتها العام الماضى بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات للنهوض بالعلوم الأساسية في كليات العلوم الحكومية (Science Up)، والتى تم من خلالها ضخ 70 مليون جنيه منح بحثية لأقسام الرياضيات والفيزياء فقط، والمبادرة مستمرة هذا العام وسيتم زيادة التمويل المخصص لها هذا العام. وأضاف صقر أنه رفع تقريراً لمعالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بناء على دراسات أجرتها التشكيلات العلمية بالأكاديمية وعرض سيادته التقرير على السيد رئيس الجمهورية ونتوقع أخبار سارة بإذن الله في دعم علوم الرياضيات.

وأضاف صقر أن اللجنة الوطنية للرياضيات هي احدى اللجان المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وعددهم 22 لجنة وتهدف اللجنة الوطنية للرياضيات إلى تشجيع التعاون الدولي في الرياضيات، وجميع الأنشطة التي تساهم في تطوير علوم الرياضيات وتناظر الاتحاد الدولى للرياضيات وهو منظمة علمية دولية غير حكومية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في الرياضيات.

ومن جانبة اوضح الدكتـور محمود عبدالعاطى، رئيس اللجنة ورئيس المؤتمر أن الفئة المستهدفة في المؤتمر هم العلماء والطلاب والباحثين العلميين المتخصصين في مجالات العلوم الأساسية والرياضيات، وقد تقدم للاشتراك في فعاليات المؤتمر عدد 100 ورقة بحثية تم قبول عدد 64 ورقة بحثية للألقاء في فعاليات المؤتمر، من عدة جهات مختلفة مثل جامعات القاهرة، حلوان، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، المنصورة، الزقازيق، دمنهور، الإسكندرية، عين شمس، وبعض الجامعات والمعاهد الخاصة بالإضافة إلى باحثين من اليمن وليبيا وفلسطين.

وانتهي المؤتمر بعدة توصيات، واعلنت اللجنة الوطنية للرياضيات في ختام المؤتمر عن الجوائز المقدمة من لجنة الرياضيات لشباب الباحثين، وعددها 5 جوائز مالية قيمتها 25 ألف جنيه عند نشر البحث المقدم في فعاليات المؤتمر في مجلة علمية دولية «سكوبس» وله عامل تأثير قوي.

والجدير بالذكر أنه تقدم للجائزة عدد 20 بحث وبعد التقييم طبقاً لدرجة التاثير الأعلى تم اختيار عدد 9 جوائز للترشح للحصول على المراكز الأولى، ونظراً لتقارب المستوى تم توزيع الجوائز وحصل الفائز الأول على 5000 آلاف جنية وتم مناصفة الجوائز بعد ذلك بين الثمانية الآخرين من المركز الثانى إلى المركز الخامس.