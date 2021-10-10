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يجري مسحه كورونا ويتدرب صباحًا استعدادًا لليبيا

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المنتخب يجري مسحه كورونا ويتدرب صباحًا استعدادًا لليبيا يجري مسحه كورونا ويتدرب صباحًا استعدادًا لليبيا

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أدى اليوم الوطني لكرة القدم تدريبا بدنيا صباحيا بإحدى قاعات مقر الإقامة في إطار الاستعدادات المكثفة للقاء المنتخب الليبي في التاسعة من مساء غد الاثنين باستاد 28 مارس بمدينة بنغازي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة لكأس العالم.
أعقب المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين الـ24 اجتماع فني مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني تم خلاله شرح الجوانب الفنية لمباراة الغد.
وكانت بعثة المنتخب أجرت صباح اليوم مسحة طبية للكشف عن قبل المباراة ورحلة العودة إلى القاهرة وينتظر أن يتم إبلاغ إدارة البعثة بنتائجها مساء اليوم.
على جانب آخر علق الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة مؤتمر صحفي لمدربي الفريقين قبل المباراة على ما يقرره النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة خلال الاجتماع الفني المقرر انعقاده في الرابعة عصر اليوم.

المصرى اليوم

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