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أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر أن جميع لاعبي المنتخب المصري جاهزون لمباراة الغد، ولديهم إصرار كبير على العودة لمصر بنقاط المباراة الثلاث من أجل وضع قدم في التصفيات النهائية والانفراد بصدارة المجموعة.

وأضاف السيد في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «قائمة المصابين خالية وجميع اللاعبين في أفضل حالاتهم البدنية والذهنية ولديهم إصرار كبير في تحقيق الفوز».

وكشف مدرب المنتخب أن تشكيل المنتخب لن يشهد تغيرات كثيرة خصوصا في ظل رغبة المدير الفنى في الحفاظ على القوام الأساسي للمنتخب، والوصول لقمة التجانس والانسجام بين جميع العناصر.

ويحتل المنتخب الوطني المباراة صدارة المجموعة بـ7 نقاط عقب الفوز على منتخبي ليبيا وأنجولا والتعادل مع الجابون، بينما يحتل المنتخب الليبي المركز الثاني بـ6 نقاط جمعها من الفوز على منتخبي أنجولا والجابون قبل أن يتعرض للهزيمة الجولة الماضية أمام الفراعنة.