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سيراميكا كليوباترا يكشف موعد عودة صالح جمعة

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سيراميكا كليوباترا يكشف موعد عودة صالح جمعة سيراميكا كليوباترا يكشف موعد عودة صالح جمعة

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كشف معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن موعد عودة صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية.

وكان صالح جمعة، تعرض للإصابة بقطع في وتر اكيليس، التي تعرض لها خلال شهر يوليو المقبل.

وقال معتز البطاوي، في تصريحات تلفزيونية :«صالح جمعة، يسير بشكل جيد خلال أداء البرنامج التأهيلي والعلاج تحت قيادة طبيب الفريق فريد رضوان»، مضيفًا :«اللاعب سيعود للمشاركة مع الفريق في المباريات خلال 3 أشهر".

وأشار :«نجحنا في تدعيم الفريق بثماني صفقات خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، كما قررنا عودة 5 لاعبين معارين على رأسهم محمد حسن الذي كان معارًا للإسماعيلي وأحمد أمين أوفة، الذي كان معارًا لمصر المقاصة».

وتابع :«نسعى للظهور بمستوى مميز في مسابقة الدوري الموسم المقبل، خاصة بعدما وفرت ادارة النادي برئاسة محمد ابو العينين، احتياجات الفريق للموسم الجديد».

المصرى اليوم

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