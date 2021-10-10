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حمدي النقاز بعد رحيله عن : القادم أفضل مع الأهلي

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حمدي النقاز بعد رحيله عن الزمالك: القادم أفضل مع الأهلي حمدي النقاز بعد رحيله عن : القادم أفضل مع الأهلي

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علق الدولي التونسي حمدي النقاز على رحيله عن نادي بعدما تعاقد معه في الصيف الجاري قبل أن تتم معاقبة الزمالك بالحرمان من القيد لفترتين.

وفشلت كل محاولات نادي الزمالك لإنهاء الأزمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم ما جعل الصفقات الثلاث الجيدة حمدي النقاز وعمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة ترحل عن النادي.

وكتب حمدي النقاظ عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" اليوم الأحد: بفضل الله تعالى وبحمده سأخوض تجربة احترافية جديدة في مسيرتى مع النادى الأهلى، الأفضل قادم إن شاء الله شكراً على الدعم والمحبة".

وأعلن نادى الأهلى السعودى، مساء أمس السبت، تعاقده رسميا مع اللاعب التونسى حمدى النقاز لنهاية الموسم الكروى الجارى 2021-2022 فى صفقة انتقال حر.

وذكر بيان نادى الأهلى السعودى عبر الحساب الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز (28 عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وحسم أهلي جدة مساء أمس إجراءات الحصول على توقيع اللاعب بعد الاتفاق معه ومع مسؤولي نادي الزمالك في اتفاق ثلاثي لحفظ حقوق كافة الأطراف.

المصرى اليوم

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