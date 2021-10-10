شوبير يحذر: «بلاش عناد مع كيروش في موضوع أفشة ومحمد شريف»

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حذر أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق من تكرار الحديث مع البرتغالي كارلوس كيروش في ملف الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وكان كارلوس كيروش قد استبعد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر قبيل مباراتي ليبيا وسط عاصفة من الانتقادات والتساؤلات حول سبب استبعاد اللاعبين.

وظهر صانع الألعاب المخضرم عبدالله السعيد بمستوى متواضع في مباراة المنتخب المصري أمام ليبيا في ملعب برج العرب والتي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف للاشيء بصعوبة كبيرة، مما دفع البعض للمطالبة بعودة أفشة لصفوف المنتخب.

وعلق أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أزمة الثنائي أفشة ومحمد شريف وما تردد عن أن كارلوس كيروش قد تحدث معهم عقب الاستبعاد من صفوف المنتخب، وقال: قالوا إن كيروش كلم أفشة ومحمد شريف بعد استبعادهم وده محصلش وبلاش ندخله فى سكة العناد.