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قلق فى بسبب مقدم تعاقد «النقاز»

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قلق فى الزمالك بسبب مقدم تعاقد «النقاز» قلق فى بسبب مقدم تعاقد «النقاز»

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تسود حالة من القلق داخل أروقة نادى ، بسبب مقدم التعاقد الذى حصل عليه التونسي حمدي النقاز، والذى فشل مسؤولو النادى فى قيده داخل قائمة الفريق بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتى تم منع فيها الزمالك من القيد لفترتين.

وعلمت "المصري اليوم"، أن النقاز حصل على مقدم تعاقد 400 ألف دولار بعد عودته مرة أخرى لنادى الزمالك، ولكنه لم يتم قيده، ليعلن نادى أهلى جدة تعاقده مع اللاعب لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر.

ويتخوف مسؤولو القلعة البيضاء من عدم رد اللاعب لمقدم التعاقد على الرغم من وجود اتفاق شفهي بينهما على اعادة المبلغ خلال الساعات القليلة المقبلة، مع العودة فى نهاية الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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