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بسبب «مريم» ..عامر منيب يتصدر التريند بعد رحيله بـ 10 سنوات

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بسبب «مريم» ..عامر منيب يتصدر التريند بعد رحيله بـ 10 سنوات بسبب «مريم» ..عامر منيب يتصدر التريند بعد رحيله بـ 10 سنوات

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تصدر نجم الغناء الراحل عامر منيب تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفال ابنته «مريم» أمس بخطبتها في الجونة..إذ ظهرت الابنة التي تشبه أباها كثيرا في ملامحه والوحيدة بين شقيقاتها الثلاث التي اتجهت للغناء على غرار أبيها وهي ترقص على أغنية والدها الشهيرة «جيت على بالي» أثناء إعدادها لماكياج وتصفيف شعرها قبل حفل الخطوبة ليطل عامر منيب بصوته مبهجا ومحتفلا بابنته وخطبتها بعدما رحل عنها وهي طفلة إثر معاناته مع مرض السرطان.

واحتفلت مريم منيب،ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطبتها، مساء أمس، في حفل أقيم وسط حضور الأقارب وعدد من نجوم الفن على رأسهم الفنانة رضا.

مريم عامر منيب

وظهرت مريم منيب، بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان سماوي قصيرًا، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، واختارت مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

يذكر أن مريم عامر منيب، حققت نجاحاً كبيراً بعد تقديم أغنية «عامل أية في حياتك»، والتي جمعت فيها صوتها مع صوت والدها الراحل، إذ طرحت الأغنية في الذكرى الثامنة لوفاته، وذلك عام 2019.

المصرى اليوم

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