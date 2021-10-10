لاستيراد أجهزة مُهربة.. ضبط مسؤول شركة مسلتزمات طبية بالسيدة زينب

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مسؤولي شركة مستلزمات طبية بتهمة استيراد أجهزة طبية مهربة بالسيدة زينب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مسئولى إحدى شركات المستلزمات الطبية بالسيدة زينب بالقاهرة بممارسة نشاطاً واسع النطاق فى مجال إستيراد وتوزيع الأجهزة الطبية المهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية المُستحقة ، وقيام الشركة ببيعها لعملائها وخاصة شركات المستلزمات الطبية من أجهزة التنفس غير المطابقة للمواصفات والمهربة جمركياً.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف مقر الشركة وضبط مدير مبيعات الشركة، حال قيامه بممارسة نشاطه المؤثم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة ، وبحوزته 100 جهاز تنفس صناعى صغير الحجم غير مطابق للمواصفات ومهرب جمركياً و20 جهاز تنفس صناعى كبير الحجم غير مطابق للمواصفات ومهرب جمركياً مهربة من الخارج وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية ، وغير مسجلة بالجهات المختصة ومحظور تداولها ، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.