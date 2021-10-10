بتهمة الاختلاس.. ضبط مدير مالي بشركة بالإسكندرية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير مالى بإحدى الشركات بتهمة إختلاس عهدة، والإستيلاء على منتجات الشركة بالإسكندرية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤول بإحدى الشركات التجارية بسيدى جابر بالإسكندرية، بقيام المدير المالى السابق بالشركة، بإستغلال طبيعة عمله وإرتكابه عدد من المخالفات المالية بالإضافة إلى الإستيلاء على عهدته .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المتهم استغل طبيعة عمله بالشركة وقام بإجراء تعاقدات وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات، والتستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصى، والاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه، وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفى الشركة دون الحصول على موافقة مسئولى الشركة، بالإضافة إلى عمل إعلانات وهمية دون تعاقدات وسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة والإستيلاء عليها لحسابه الشخصى.

كما أنه اختلس ما بعهدته من شيكات بنكية خاصة بالشركة وموقعة من الشاكى على بياض وتحريرها بإسم أحد أقاربه مع علم الثانى بذلك بالإتفاق معه، وذلك حتى يتمكن من الإستيلاء عليها بحسابه الشخصى وتقاسمهما فيما بينهما، وعقب علمهما بإفتضاح أمرهما بوقف صرف الشيكات، قاما بتحرير عدة قضايا جنائية ضد الشاكى.

وقدرت قيمة المبالغ المالية المختلسه والمستولى عليها من أموال الشركة بمعرفة الأول أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى لإختلاس أموال الشركة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.