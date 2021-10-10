ميار شريف تودع بطولة إنديانا ويلز للتنس

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ودعت ميار شريف لاعبة المنتخب المصري للتنس الأرضي، بطولة إ«نديانا ويلز WTA 1000» المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية من الدور الثاني.

وخسرت «شريف» المصنفة رقم 72 عالميا من البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة رقم 116 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع «6- 3، 6- 0».

وكانت ميار قد تأهلت للدور الثاني عقب تغلبها على لاعبة مونتينجرو دانكا كوفينيتش.

واستطاعت ميار شريف المصنفة 72 عالميًا التغلب على دانكا كوفينيتش المصنفة 87 عالميًا بمجموعتين دون رد جاءت كالتالي: «6-1، 6-3»

وكانت نجمة منتخب مصر قد تقدمت إلى المركز الـ72 في التصنيف العالمي للتنس الصادر يوم الإثنين في بداية هذا الشهر