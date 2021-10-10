محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح وتحية العلم بـ«بورسعيد الثانوية بنات»

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حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على حضور طابور الصباح وتحية العلم بين طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك في أول يوم دراسي.

وقام محافظ بورسعيد بتحية العلم مع الطالبات، مؤكداً أن لحظة تحية العلم تزرع في قلوب الطالبات الوطنية، وهو مالا يتحقق بدون الإنتظام في حضور المدرسة.

وطالب المحافظ الطالبات بالإلتزام في الحضور للمدرسة مؤكداً على أن إدارات المدارس سوف تطبق الغياب والحضور، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على النهوض بالتعليم.

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمدرسة وتطهير الأيدي، مؤكداً أنه تم التأكيد على إدارات المدارس بضمان التهوية الجيدة للفصول، وتكثيف أعمال التطهير والنظافة.