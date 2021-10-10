نشوب حريقين بمركزي ملوي والمنيا دون أضرار بشرية

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نشب حريقان بمنزلين ووحدة سكنية بمركزي ملوي والمنيا دون أضرار بشرية.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزلين ووحدة سكنية بمركزي ملوي والمنيا.

انتقل فريق الحماية المدنية وتبين اندلاع حريق بمنزلين بقرية ابشادات بمركز ملوي، وآخر بوحدة سكنية بالدور السابع ببرج الإعلاميين بقرية دماريس بمركز المنيا، نتيجة ماس كهربائي.

تم إخماد الحريقين دون أضرار بشرية، بينما تسبب في تلفيات بالمنزلين والوحدة السكنية.

تحرر محضران بالواقعتين، تحت تصرف النيابة العامة.