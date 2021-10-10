محافظ المنوفية يفتتح مدرسة الشهيد فوزى فياز الإبتدائية بكفر المصيلحة

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افتتح صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مدرسة الشهيد فوزى فياز الإبتدائية «إنشاء جديد» بكفر المصيلحة بحى شرق مدينة شبين الكوم، وبقيمة تعاقدية ما يزيد عن (9) مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنية التعليمة وبإجمالى (32) فصل دراسى وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، الأستاذ هاني عنتر القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذة ثريا منصور مدير الإدارة التعليمية، ورئيس حى شرق شبين الكوم.

حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، وقد اطمئن المحافظ على إنتظام بدء سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، مشدداً على ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية.

هذا وقد تفقد محافظ المنوفية فصول رياض الأطفال، والتقى بالطلاب وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح، مؤكداً لهم بأنهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر، موجهاً المعلمين بغرس قيم الولاء والإنتماء لبلدهم والحفاظ عليها وتشجيعهم على حب العلم وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة إلى أن إجمالي عدد المدارس التي تم دخولها الخدمة هذا العام بنطاق المحافظة بلغ (44) مدرسة تنوعت ما بين (إنشاء جديد، وإحلال كلي وجزئي، توسعات) بإجمالي 700 فصل دراسي، وتكلفة إجمالية تقدر حوالي 260 مليون جنيه وذلك للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرص وإهتمام الدولة على تطوير ورفع كفاءة المنظومة التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والإبتكار، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التعليم بإعتباره قاطرة التنمية والبناء.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد مجمع مدارس ( قويسنا الحديثة والتجريبية والمتميزة للغات، إفتتاح مدرسة منشأة دملو الإعدادية ) ومحطة رفع شبرا قبالة، وإنشاءات محطة معالجة كفر أبوالحسن، وتفقد أعمال كوبري عرب الرمل، وكذا تفقد أعمال الرصف في الطريق الخدمة من الطريق الإقليمي حتي كفر الشيخ إبراهيم بمركز ومدينة قويسنا.