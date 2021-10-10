محافظ الشرقية يفتتح مدرسة صلاح عبد الله جبارة للتعليم الأساسي بتكلفة ٦.٦ مليون جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة صلاح عبد الله جبارة للتعليم الأساسي بعزبة الشيخ حامد التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والمقامة على مساحة 1970 م وتتكون من 5 طوابق وتضم 11 فصلاً دراسياً بتكلفة 6 مليون و652 ألف جنيه.

حضر الإفتتاح سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، ووجيه سعدون رئيس مركز ومدينه أبو حماد ، وعدد من أعضاء مجلس النواب وأهالي العزبة.

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات، والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية والتي ضمت اعمال مبتكرة للطلاب بالاشتراك مع المعلمين، مثل مجسمات للمحاور المرورية الجديدة، وكذلك لمسار رحلة العائلة المقدسة بالشرقية

اطمأن المحافظ على تسليم الكتب المدرسية لجميع طلاب وطالبات المدرسة ، متمنياً لهم عاماً دراسياً سعيداً وطالبهم بالحفاظ على المدرسة ونظافتها أولاً بأول لتستمر لأكبر فترة ممكنة ، مشددا ً علي إدارة المدرسة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم خلال العام الدراسي الجديد، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

كما شهد محافظ الشرقية حصة التربية الرياضية لطالبات الصف الثالث الاعدادي مؤكدا على ضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية والاستفادة منها، قائلا العقل السليم في الجسم السليم.

أوضح المحافظ أن المدرسة الجديدة ستساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين، وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتقديم تعليم جيد للطلاب، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بتطوير قطاع التعليم، وذلك من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.