رئيس جامعة بني سويف: التعليم بالمجان لغير القادرين

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صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف إن الجامعة استعدت للعام الدراسي الجديد في كل القطاعات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي بها وبمدنها الجامعية المجهزة للطلبة من الجنسين ويعتبر العام الدراسي الجديد عام ذو طبيعة خاصة فيه عودة بعد جائحة كورونا بتطعيم الدارسين والأساتذة وفيها الكتاب الإلكتروني لأول مرة بجانب إفتتاح أقسام جديدة داخل العديد من الكليات وعلي رأسها كلية الهندسة والسياحة والفنادق.

أكد رئيس الجامعة أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد لا تبدأ قبل الدراسة مباشرة بل تبدأ عقب إنتهاء العام الدراسي المنقضي وتم توجيه التعليمات لإدارات الكيات من عمداء ووكلاء ومديرين بحصر كل ما يحتاج لصيانة بداية من المعامل والمنشآت ومدرجات المحاضرات وأجهزة إنتهاء بملاعب الكليات والمدن الجامعية وعقب الحصر تم عمل اللازم من تجديد وصيانة وشراء ما يلزم وأصبحت جميع الكليات جاهزة بالمدن الجامعية لإستقبال الطلاب الجدد والقدامي بجانب تجهيز الخطط والبرامج الدراسيه التي يقوم بتجهيزها عمداء الكليات ووكلائها وحتى الأنشطة الطلابية العلمية والرياضيه تمت مراجعتها ووضعها من قبل الإدارات المختصة.

وأضاف منصور أن من أهم التجهيزات للعام الدراسي الجديد تجهيز الكتاب الإلكترونى وهو مشروع إهتمت به القيادة السياسية وبعد مناقشات ودراسات مع أعضاء هيئة التدريس تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة والمسموح لها بتجهيز الكتب الإلكترونية وتم تسعير الكتاب الإلكترونى وفقا للوايح وعدد الساعات التدريسية ومن ثم سيرفع الكتاب على المنصة الرئيسية للجامعة وسيسمح للطالب بالتصفح فور دفعه المصاريف وتكلفة الكتاب وللكتاب الإلكترونى أهمية بالغه تكمن في الشفافيه وعدم إستغلال الطلاب ويضمن كرامة مؤلفات الأساتذه ويمنع أيضا التلاعب بالطلبة من قبل المكتبات الخارجية بالملازم والكتب الخارجية.

وعن الطلاب الغير قادرين قال منصور أن هناك مخصص مالي قدره 15% من المصروفات الدراسيه والكتاب الإلكترونى تذهب للطالب الغير قادر كاملة.

وعن تطعيم هيئة التدريس والطلاب اكد منصور أن التطعيم ليس إجباريا ولكنه إلزاميا ودعمت الدولة المصرية هذا الأمر ومن هنا تم إتخاذ آليات داخلية من أجل تطعيم الجميع ونجحنا في تطعيم 95% من العاملين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس من 65 إلى 70% تم تطعيمهم داخل الجامعة بخلاف من تلقوا التطعيم خارج الجامعة وكذلك تم الوصول لنفس النسبة للطلاب الحاصلين على التطعيم داخل الجامعة ومع بداية العام الدراسى سيكون هناك تشديدات للحصول على التطعيم وهناك 12 نقطة داخل الجامعة للحصول بداخلها على التطعيم وستم ربط حضور الإجتماعات ومجالس الكليات وغيرها بشهادات الحصول على التطعيم أو شهادات البى سي آر كل 3 أيام حتي يلتزم الجميع بالتطعيم لنحافظ على كل من حولنا من العدوى.

وفي حال عودة الوباء أشار إلى ان الخطة للتعامل مع الجائحة موجودة بالفعل من العام الماضي وأصبح لدينا خبرة كبيرة ولكن الدراسة إلى الآن بالحضور الكامل ولكن هناك بعض الحالات بالكليات ذات الكثافة العالية سنستخدم فيها التعليم بالحضور وعن بعد.

وعن مشروع حياة كريمة قال منصور: قدمت الجامعة العديد من الأمور وعلي رأسها تقديم الإستشارات الفنية والعلمية والهندسية عبر أساتذة كليات العندسه والحاسبات والتخطيط في جميع المشروعات بجانب القوافل الطبية الشاملة وكذلك القوافل البيطرية والتوعوية الإجتماعية وكل أسبوع تخرج قافلة طبية مجهزة بالمعدات والأجهزة والأطباء في جميع التخصصات إلى قرية من قري حياة كريمة بمركزي ناصر وببا وكل من يحتاج إلى فحوصات أو علاج أو إشاعات يتم تحويله إلى مستشفي الجامعة لعمل اللازم بالمجان ولدينا رؤية جاري العمل عليها وهو تصنيع أثات بيوت حياة كريمة داخل كلية تعليم صناعي وهو دعم لحياة كريمة وسنبدأ في توزيع الأدوات المدرسية ومستلزمات الأطفال بداية من الأسبوع القادم على المدارس يقري حياة كريمة.

وأشار حسن إلى إفتتاح قسم الهندسة الكهربائية ب لطلاب كلية الهندسة هذا العام الدراسي والكلية من الكليات القديمة ويجب أن يكون بها جميع الأقسام وجهزنا للقسم معامل بما يقرب من 10 مليون جنيها وقمنا بتوفير أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وتمكنا من الحصول على موافقة لجنة القطاع بعد تجهيز جميع كل المتطلبات الخاصة بالقسم ليصدر القرار الوزاري بعدها بإفتتاح القسم وأشار منصور إلى أنه بصدد إفتتاح قسم الميكانيكا من أجل إكتمال الأقسام وبعدها ندخل في أقسام الإلكترونيات ولم يتوقف الأمر على كلية الهندسة بل نجحنا أيضا في إفتتاح قسم الإرشاد بكلية السياحة والفنادق والذي لم يتم إفتتاحه منذ 7 سنوات في أي جامعة.

قال منصور: إستطاع فريق طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بعد تأهلهم للصعود والمشاركة في البطولة الأفريقية العربية للبرمجة ACPC من إجمالي 9 فرق تم تأهلهم، فالجامعة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم لهم ولكل أبناء الجامعة المتفوقين، وسيتم تهيئة الأجواء المناسبة لهم لحصد المزيد من المراكز في جميع البطولات والمسابقات ورفع اسم الجامعة بين كل الجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أن المسابقة ينظمها المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبرمجيات لطلاب الجامعات والتصفيات قبل النهائية للمسابقة بعد مشاركة 3000 فريق من مختلف الجامعات ومشاركة أكثر من 10 الاف طالب وطالبة من افريقيا والوطن العربي.

قال حسن أن الجامعة متقدمة في عدة تصينفات دولية أبرزها تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2022، ومحافظين على مكانتنا وبنحاول نتقدم في التصنيف كل عام وبالفعل تقدمنا في الطب البيطري والصيدلة حيث وصلنا في العلوم الصدلانية للـ 100 الأولي على العالم والعلوم الطبية تقدمنا ضمن الـ جامعة على العالم ودخلنا في تصينفات كانت الجامعة بعيدا عنها مثل شنغهاي وKUS، منصور أن الجامعة واصلت نجاحها وتميزها بترتيبها العالمى301-400 في العلوم الفيزيائية للسنه السادسة على التوالي كما حصلت على ترتيب 401 -500 في علوم الحياه و601 في العلوم الطبية والصحية،لافتا أن النجاح المتواصل يرجع إلى ارتفاع نسبة مخرجات البحث العلمي والنشر الدولى لكليات.

صرح منصور ان الجامعة وقعت مع الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بروتوكول تعاون في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب والاستشارات العلمية والفلك الشرعي وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

ويأتي الاتفاق في إطار التكامل والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشيراً إلى أن كلية علوم الملاحة تعد من الكليات الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ولديها العديد من المعامل الحديثة التي تواكب التطور العالمي في مجال علوم الفضاء، لافتا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات اَلْعِلْمِيَّة وَالتِّقْنِيَّة بين أعضاء هيئة اَلتَّدْرِيس والخبراء بدار الإفتاء في العديد من المجالات وخاصة علوم الفلك العام والفلك الشرعي وتكنولوجيا الفضاء والعمل على تَوَطُّنهَا وَتَطَوُّرهَا وتبادل الامتيازات بَيْن الطرفين، ونص البروتوكول على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بِكُلِّيَّة علوم الملاحة يكون لها تَمْثِيل وبصفة رسمه مع علماء وَمَشَايِخ دار الإفتاء ضمن فرق استطلاع أوائل الشهور ورصد الأهلة، وكذلك إصدار تقارير بالحسابات اَلْفَلَكِيَّة وظروف الرؤية اَلشَّرْعِيَّة باستخدام الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للبدء في تفعيل اهداف الاتفاق

من أهم القرارات الهامة للتعليم في مصر هو إنشاء الجامعات الأهلية حيث تم وضع حجر الأثاث 21/12/2020 وقبل مرور عام تم الإنتهاء الكامل من 13 مبني متمثلة فيها جميع الكليات والتى يأتي التعليم فيها في صورة برامج غير نمطية حديثة متنوعة ويشترك فيها أكثر من كلية وتأتي تلك البرامج لتلائم خدمة المجتمع المحيط بالجامعة بحيث يتمكن الطلاب قاصد هذه البرامج من العثور على فرصة عمل وتم إستغلال المناطق الصناعية المتواجدة في المحافظة وكذلك الإمكانات الزراعية والسياحية والأثار والمياة لعمل برامج تخدم تلك المشروعات وهذه البرامج جاءت منتقاه لخدة الطالب في ربطه بسوق العمل فالجامعة الأهلية جامعة حكومية بمصروفات لا تبغي الربح ونعمل الآن في فرش المبان وتجهيزها من الداخل ومن المقرر أن تدخل الجامعة الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثانى أو على الأكثر مع بداية العام الدراسى

كانت بنى سويف خالية من مراكز لعلاج الأورام والحروق ومستشفي نفسي والآن أصبح هناك مركز للعلاج الإشعاعي بالمستشفي العسكري بالمحافظة وتم إفتتاح مستشفي تابعة للجامعة للحروق على أحدث المستويات وبالنسبة للأورام جهزنا قسم لعلاج الكيماوي والعيادات الخارجية للكشف على المرضي بجانب مركز الأورام المتكامل الذي نقوم بتجهيزه شرق النيل بتكلفه 172 مليون جنيه وقاربنا على الإنتهاء منه وسيكون مركز لعلاج الأورام بالكيماوى والإشعاعي والجراحي.