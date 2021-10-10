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متى ستختفى جائحة «كورونا»؟.. أستاذ فيروسات يجيب على السؤال الصعب

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متى ستختفى جائحة «كورونا»؟.. أستاذ فيروسات يجيب على السؤال الصعب متى ستختفى جائحة «كورونا»؟.. أستاذ فيروسات يجيب على السؤال الصعب

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«متى يختفى ».. سؤال يراود أذهان الجميع حول موعد اختفاء الفيروس، أجاب عليه الدكتور على محمد ذكى أستاذ الفيروسات ومكتشف فيروس كورونا الشرق الأوسط بإجابة حاسمة قائلا: «إن كورونا أصبح مستوطنا في جميع دول العالم وسيظل موجودا مدى الحياة، وسيعادل الإنفلونزا التي تنشط على فترات وتحدث عدوى بأعراض بسيطة، ولكن مع وجود التطعيمات يقل عدد الوفيات، ويختفى الفيروس بشكل نهائى مع وصول نسبة الوفيات إلى صفر في المائة على مستوى العالم» .

ونصح ذكى في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» المواطنين جميعا بأخذ اللقاح، لأن التطعيم يجعل هناك حماية جزئية، حتى لو أصيب الشخص بالعدوى ستكون المضاعفات أقل جدا، وتعتبر العدوى للمرة الثانية جرعة مقوية من التطعيم.

وعن سبب تحور الفيروس، أوضح ذكى، إنه عندما يكون في جسم الإنسان أجسام مضادة عن طريق جهازه المناعى النشط ضد الـ spike protein الخاص بفيروس كورونا، فإن ذلك يمنع الفيروس من إصابة الإنسان أو الدخول لخلايا جسمه مرة ثانية، وهذا الدور تؤديه اللقاحات، فهى تنشط الجهاز المناعى وتمنحه أجساما مضادة ضد الفيروس، فيدرك الفيروس الأمر ويغير شكل الـ spike protein الموجود على سطحه من الخارج، الذي تعرف عليه الجسم سابقا وكون ضده أجساما مضادة مناعية.

وهنا يحدث ما يسمى «تحوّر الفيروس»، أي ظهور متحور سلالة جديدة من نفس الفيروس الأصلى، ويستمر الأمر فترات زمنية طويلة، حتى تحدث المناعة المجتمعية أو ما يسمى «مناعة القطيع» وتتوقف تحورات فيروس كورونا بعدها مباشرة، مشيرا إلى أن الجسم يحتفظ بالأجسام المضادة ما بين 4 و6 أشهر، سواء بعد التطعيم أو العدوى الأصلية من الفيروس، وتقل قدرته بعد هذه الفترة، لذا فهناك اتجاه بمنح جرعة ثالثة من التطعيمات.

المصرى اليوم

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