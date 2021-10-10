كيم كارداشيان تكشف عن موهبتها الحقيقية (صور)

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بأكثر من شخصية، تصدرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان مواقع التواصل العالمية بعد مشاركتها كضيفة وتقديمها اسكتشات كوميدية في البرنامج الشهير «Saturday Night Live».

كيم كارديشيان

وبعد أن كانت تلقب «كارداشيان» لدى العديد من النقاد والمتخصصين بأنها نجمة «بلا موهبة»، رأى كثيرون أنه ليس سيئا بالنسبة لها ذلك الحضور والتلون بين أكثر من شخصية قدمتها خلال الحلقة، بما فيها شخصية شقيقتها «كورتني كارداشيان» وشخصية الأميرة «ياسمين» حبيبة «علاء الدين» حيث ظهرت «كارادشيان» على بساط بدا سحريا للمشاهدين وهي تقبل صديق شقيقتها«بيت ديفيدسون» الذي شاركها الظهور في أحد الاسكتشات بالحلقة.

كيم كارديشيان

وبدأت كارداشيان الحلقة بمونولوج افتتاحي هستيري وعدد من المقاطع التمثيلية التي تسخر من عائلتها الشهيرة ومن الفيديو الجنسي الذي كان سببا في شهرتها في بداياتها إلى جانب انفصالها عن زوجها ووالد أطفالها المغني كاني ويست، لكنها سرعان ماجذبت أنظار المشاهدين لتبدأ في انتزاع ضحكاتهم وتفاعلهم معها، وغرد أحد المعجبين بعد مشاهدة أدائها: «كيم جعلتني أشعر وكأنني أب فخور، رغم كل السخرية من عائلتها التي تتردد عبر السوشيال ميديا ونقلتها إلى البرنامج ولم تهتز ..بخلاف أداءها المضحك بشكل مدهش، هذه هي فتاتي».

كيم كارديشيان

وفي إحدى الاسكتشات قدمت «كارادشيان» – 40 عاما – شخصية امرأة تدعى «روشيل» تختار من بين مجموعة من العزاب المؤهلين، بما في ذلك صديق أختها الصغيرة كيندال جينر، نجم الدوري الأميركي للمحترفين بليك جريفين، إلى جانب ظهور مفاجئ للممثلة الكوميدية إيمي شومر في شخصية منتج يحاول التنافس على طلب يد «كارادشيان» إلى جانب الممثل الكوميدي كريس روك.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن ظهور «كارادشيان» في البرنامج استغرق أسبوعا من التحضيرات والتدريبات واختيار الأزياء المناسبة للحلقة، التي اختتمتها بإطلالة جذابة بـ«جامبسوت» باللون الوردي.