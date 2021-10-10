شراكة بين وزارة التنمية المحلية و«الأغذية العالمي» و«إي فاينانس»

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قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» المتخصصة في الاستثمارات المالية والرقمية، إن الشراكة مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي، تدعو إلى الفخر والاعتزاز بدور المجموعة الوطنى في خدمة المصريين والاقتصاد المصري بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الحكومية في مختلف المجالات التنموية ولا سيما التنمية المحلية حيث سخّرت مجموعة إي فاينانس أفضل ما لديها من كوادر وخبرات تقنية وتسويقية؛ لإنشاء وإدارة منصة «أيادي مصر» لتسويق الحرف اليدوية التراثية المصنوعة بأيادي المبدعين من المصريين في كافة أنحاء الوطن، بدعم فنى وتقنى وتسويقي من شركة «إي أسواق مصر».

وأضاف سرحان في بيان اليوم- الأحد- أن الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لم يعد خياراً أمام أحد القطاعات أو المؤسسات، بل أصبح الركيزة الأساسية التي ينطلق منها التطور والنمو داخل أي من الاقتصادات الراغبة في الريادة والتقدم والازدهار حيث لم يعد شيئاً من حولنا يخلو من التحول الرقمى تحقيقاً لمزيد من الإنجاز والرفاهية وهو الأمر الذي يجب تضمينه لكافة العمليات الإدارية والاقتصادية في الدولة كونها أولى بزيادة معدلات الإنجاز والرفاهية على كافة المستويات.

ومن جهته أعرب إسلام مأمون العضو المنتدب لشركة «إي أسواق مصر»، عن فخره واعتزازه بمشاركة وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي WFP، في إطلاق مشروع منصة «إيادى مصر»، والمشاركة بها في معرض «تراثنا» تحت مظلة المشاركة الرئيسية لوزارة التنمية المحلية، حيث التأكيد على ريادة «إي أسواق مصر» ونجاحها في إنشاء وإدارة منصات قومية كبرى لدعم الاقتصاد القومى وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الدور المحوري الذي تقدمه «إي أسواق مصر» في دعم العديد من الأسواق المصرية داخل الاقتصاد القومي يمنحها مزيداً من الفخر والاعتزاز بما تمثله من إضافة قوية لسلاسل القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني حيث الربط الإلكترونى بين المنتجين والمستهلكين وراغبي العمل والإنتاج مع إضافة الكثير من المزايا وتقديم العديد من آليات الدعم المباشر وغير المباشر لكافة المنتجين والوسطاء وأصحاب سلاسل الإمداد داخل كافة المنصات التسويقية الوطنية التي أطلقتها شركة «إي أسواق مصر» التي تعتز بتبعيتها لمجموعة «إي فاينانس» الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

وعلى صعيد منصة «أيادى مصر» فأكد أنه سيتم إتاحتها دائماً بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي تقدم كل الدعم لجميع العاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية كأعمال الخزف والفخار والمشغولات اليدوية ومنتجات الجلود والتحف والمقتنيات الفنية وغيرها، وتستهدف المنصة تمكين المنتجين في مجالات الحرف اليدوية من الوصول إلى المشترين داخل وخارج مصر بشكل مباشر دون الحاجة إلى الوسطاء.

ويستطيع أي من أصحاب الحرف اليدوية فتح متجر خاص باسمه على منصة «أيادي مصر» وسيكون المتجر بمثابة موقعه الإلكتروني الخاص، ومن خلاله سيتمكن من رفع صور منتجاته وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونياً، كما تمكنه تلك الميزة من بناء اسم خاص في عالم التسوق وكسب ثقة وولاء العملاء في منتجاته وتسهيل وصول العميل إليه مرة أخرى.كما تتيح منصة «أيادى مصر» عمليات تمويل سلاسل الإمداد، فضلا عن تقديمها تسهيلات في السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك.

كما توفر المنصة للمصنعين والبائعين، خدمة الدعم الفني لضمان استقرار متجرهم الإلكتروني وعرض منتجاتهم بأبهى صورة وبأفضل الإمكانيات، كما توفر المنصة خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشترين وتحصيل أثمانها وإيداعها في الحساب البنكي للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة، لتحقيق الشمول المالي لهذه القطاعات الفنية التراثية باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد المصرى، حيث توفير خدمات القيمة المضافة؛ لتعظيم سلاسل الإمداد للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.