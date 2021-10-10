★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 225 (تابع)، قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رقم 1680 لسنة 2021 بشأن أسعار المواد البترولية.

ولفت القرار في مادته الأولى إلى أنه يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 700 قرش.

وفي المادة الثانية، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 825 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 925 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وتناول العدد أيضًا، قرار وزير البترول والثروة المعدنية، رقم 1681 لسنة 2021 بشأن أسعار بيع المازوت.

وأشارت المادة الأولى من القرار، بأن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمخواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

وفي القرار الثالث الذي أصدره وزير البترول رقم 1682 لسنة 2021، حدد سعر بيع لامتر المكعب من الغاز الطبيعي.

وقالت المادة الأولى، إنه يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين 375 قرشًا بالمواصفات العادية شاملا رسم الدمغة النوعي طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.