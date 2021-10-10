خطوات تقنين وضع اليد ..الاوراق والمستندات والاجراءات المطلوبة

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في خطوات واضحه يحق للطالب تحويل وضع اليد إلى كسب للملكية بشرط مرور 15 سنه على تملك العقار أو المنقول بأن يقيم دعوي قضائية أمام القضاء للمطالبة بهذا الحق، وأن يقر واضع اليد بحق المالك على العين سواء كان الإقرار صريحا أو ضمنيا يستخلص من أي عمل يفيد معنى الإقرار مثل تسليم واضع اليد ثمار العين للمالك أو دفع الضرائب لحساب المالك، وأن يتخلى واضع اليد عن الحيازة ويحصل واضع اليد على حقه أمام القضاء.

وحول اجراءات تحقيق وضع اليد المكسب للملكية، فإن القاعدة في مراجعة أصل الملكية هي وجوب تقديم سند التملك مع كشف رسمي حالي من دفاتر التكليف أو التمويل، فإذا كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة 128 وطلب صاحب الشأن إسناده لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبيت من مدى توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها.

تتبع الإجراءات التالية في تحقيق وضع اليد المنصوص عليه بأن يتم تحصيل رسم 1% من قيمة العقار أو الحق العيني من الطالب ويتبع في تقدير الرسم القواعد المقررة في قانون رسوم التوثيق والشهر، وعلى المأمورية أن تنشر على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية وسلفه والموعد المحدد لتحقيق الطلب، ويكون هذا الإعلان بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً قبل موعد التحقيق، ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على إسناد الملكية بطريق وضع اليد ويقدم اعتراضه مقروناً بالمستندات المؤيدة له إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، ويقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء محضر في الطبيعة لتحقيق وضع اليد ومدته وسببه ومدى استكمال شروطه طبقاً لأحكام القانون المدني.

ويجب أن يتضمن محضر التحقيق بياناً مفصلاً عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقاً لحالته في الطبيعة وما أدرج بسجلات المساحة المعمول بها قرينه بخصوص الملكية ووضع اليد والتكليف، وكذلك أقوال المتعاقدين وأصحاب التكليف أو ورثتهم وجيران العقار والحائزين له والمعترضين، وبصفة عامة كل من يستلزم التحقيق سماع أقوالهم، ويوقع على المحضر من الحاضرين فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.

وتشمل الاوراق الأوراق والمستندات اللازمة لتقنين وضع اليد أصل كشف إحداثيات معتمد من مهندس مساحة نقابى، وأصل خريطة مساحية محدد عليها موقع الأرض بالإحداثيات على أن تكون مختومة ومعتمدة من مهندس مساحة نقابى، صور من كل المستندات الدالة على أي تعاملات تمت في السابق مع أي جهة من جهات الولاية المشار اليها بعاليه، وصور أي عقود أبرمت في السابق كعقود إيجار أو عقود وضع يد، وصورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التقنين والمستفيد من وضع التقنين.

إلى جانب ايداع مبلغ تحت حساب جدية طلب التقنين بواقع ألف جنيه مصرى لكل فدان، وذلك بالبنوك المصرية بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة، ويرفق أصل إيصال الإيداع وعلى صاحب الطلب الاحتفاظ بصورة منه لضمان المستحق، إلى جانب طلب تقنين وضع اليد والمرفوع على موقع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة http://www.estrdad.gov.eg/Registrationofcomplaints.aspx9- يتم كتابة رقم تليفون متاح وذلك للتواصل مع صاحب طلب التقنين بشأن كل الأوراق المقدمة.