نائبة: الصحة النفسية هي الضامن الأكيد لمجتمع فعال مهما زادت فرص التنمية

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قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن العالم اليوم يحتفل بيوم الصحة النفسية والذي يأخذ هذا العام كسابقه زخما جديدا في تداعيات الإصابة بڤيروس كورونا التي تسبب في أحيان كثيرة الاكتئاب والخوف والهلع لدى المرضى والمخالطين.

وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان أصدرته اليوم، أن فقدان الأحباب والأصدقاء السريع في بعض الحالات عند الإصابة بكورونا، يسبب مشاكل نفسية تلقي بظلالها على المجتمع، موضحة أن صحة المجتمع النفسية هي الضامن الأكيد لمجتمع سوي ومنتج وفعال مهما زادت فرص التنمية، تبقي السلامة النفسية ركنا هاما في بناء المجتمعات والدول.

وأضافت النائبة، أن لجائحة كوفيد-19 أثر فادح على الصحة النفسية للناس، مشيرة إلى تضرر بعض الفئات من ذلك بشكل خاص، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية وفي الخطوط الأمامية، والطلاب والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم وأولئك المصابين بحالات صحية نفسية أصلا، وفي الوقت ذاته تعطلت بشدة خدمات الصحة النفسية والعصبية وخدمات اضطرابات تعاطي مواد الإدمان.