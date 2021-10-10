بدء العام الدراسي الجديد في الشرقية بإجراءات احترازية

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انتظم طلبة وطالبات المدارس في محافظة الشرقية بمراحلها المختلفة، صباح الأحد، داخل ٤٦٠٠ مدرسة على مستوي 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، لإستقبال نحو مليون و٧٥٠ ألف طالب وطالبة، في أول أيام العام الدراسي الجديد وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأكد رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، دخول عدد 54 مدرسة باجمالي 1044 فصل دراسي الخدمة هذا العام باجمالي، بتكلفة 498 مليون و700 الف جنيه، بالإضافة إلى المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، لافتا إلى أنه تم عمل بروتوكول أمنى مع مديرية أمن الشرقية، والخاص بتأمين المدارس والإدارات التعليمية ،والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية وهيئات التدريس، والتلاميذ والعاملين بالمدارس، على أن يتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة بمعرفة مديري المدارس.

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة التأكد من سلامة الكواشف الحرارية بكل مدرسة، لقياس درجة حرارة الطلاب والتلاميذ قبل دخولهم الفناء ،و تنظيم عملية دخولهم صباحاً للمدرسة، وكذلك تنظيم خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ، ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أي شخصية للمدرسة، إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة، وكذلك مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين، وخاصة توصيلات الكولدير، والأسوار، والأسطح وغيرها، وعدم تحميل أي أحمال كهربائية زائدة وعدم الإسراف في الإضاءة ليلاً، وفصل التيار الكهربي بعد انتهاء العمل عن الفصول الدراسية، فضلا عن التأكد من صلاحيات حنفيات الحريق للاستخدام، وكذلك طفايات الحريق وتوزيعها في الأماكن الهامة.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لسرعة المعاونة والمساندة في دعم اتخاذ القرار في الأزمات والمشاكل الطارئة، لافتا إلى أنه تم مراجعة موقف المدارس بالمحافظة، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا أن المدارس جاهزة لاستقبال العام الدراسى الجديد، ولا يوجد معوقات أو مشاكل تعوق سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى أنه تم استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة، وتسليمها لجميع الادارت بنسب المخصصات المحددة لها، وأنه تم تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة على مستوي المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية.

وتفقد المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، عدد من المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، وكذلك متابعة أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس.