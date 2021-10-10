جامعة المنيا تستقبل الطلاب الجدد والقدامى.. وغرف للعزل بكل كلية

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استقبلت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، العام الجامعي الجديد 2021/2022، اليوم الاحد، باستقبال لطلابها الجُدد والقدامى، بجميع كلياتها العشرين ومعهدها للتمريض؛ في ظل تأكيدات من إدارة الجامعة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتلقي لقاح فيروس كورونا لجميع منتسبي الجامعة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وأكد الدكتور مصطفي عبدالنبي، على انتهاء الجامعة من استعداداتها لانطلاق العام الجامعي الجديد، والانتهاء من المراجعة الشاملة للكفاءة والسلامة الإنشائية للمباني الجامعية، ولكافة المدرجات وقاعات المحاضرات والموقع العام بالكليات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها خلال فترة الإجازة الصيفية.

ووجه رئيس الجامعة إلى ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات الاحترازية ومنع التكدس والزحام وحظر التجمعات أمام الكليات، والالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، وتوفير غرف للعزل بالكليات، وتفعيل لجان الأزمات وإعمال شئونها بالكليات، وتكثيف الجهود بالبوابة الرئيسية وبمداخل الكليات لقياس درجات الحرارة بالكاشفات الحرارية وممرات التعقيم، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم الدوري يومياً

مؤكداً على حرص الجامعة في الحفاظ على انتظام العملية التعلمية والدراسة بها من أول أيامها وفقاً للجداول الدراسية، واستكمال تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية طبقاً للجداول المُعلنة، وتعزيز سير العمل بخطة الجامعة لتحصين طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتلقيهم اللقاحات ضد فيروس كورونا، واتاحته لجميع منتسبي الجامعة

مشددًا على عدم السماح للطلاب باستخراج الكارنيه الجامعي والدخول للحرم الجامعي أو قبول تسكينهم بالمدن الجامعية إلا بعد تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ حفاظًا على صحتهم وصحة من يخالطوهم.

وكانت جامعة المنيا، عقدت مساء أمس السبت، اجتماعاً لمجلس عمداء الكليات، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي، وحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة؛ وذلك لمتابعة جهود الجامعة واستعداداتها النهائية

وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لتفعيل الأنظمة الإلكترونية لنشر الكتاب الجامعي الإلكتروني البديل للكتاب الورقي على منصة الجامعة، طبقاً لمعايير ومواصفات إنتاجه وتسعيره لكل فصل دراسي، وآليات حصول الطالب على اسم المستخدم والرقم السري، وقياس مدى تفاعل الطالب ونسب تردده على منصة الجامعة التعليمية.

ووجه رئيس الجامعة إلى ضرورة دعم الطلاب الغير قادرين من خلال صندوق التكافل الطلابي، وتحمل الجامعة لمصروفاتهم الدراسية ودعمهم دعماً نقدياً وعينياً حرصاً من الجامعة على استكمال مسيرتهم التعليمية.