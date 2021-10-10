أخبار عاجلة

في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين -
ميقاتي: أحداث الطيونة في عهدة الأجهزة الأمنية -
إفريقيا ترفض عضوية إسرائيل دولة مراقب -
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف -
وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا -
وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت -
مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر -
خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي -
البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم -
أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجاوباً مع "سبق".. "أمانة جدة" عن احتياج "البشائر": تصاميم وأخطرت "الكهرباء"

Print
تجاوباً مع "سبق".. "أمانة جدة" عن احتياج "البشائر": تصاميم وأخطرت "الكهرباء" تجاوباً مع "سبق".. "أمانة جدة" عن احتياج "البشائر": تصاميم وأخطرت "الكهرباء"
"البقمي": جرى إدراج طلب الأهالي في اكتمال السفلتة ضمن المشاريع المستقبلية

تجاوباً مع

أوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة، محمد البقمي؛ أنه وبحسب إفادة الجهة المعنية تمّت دراسة مخطط البشاير وعمل التصاميم اللازمة لشبكة الطرق وتمّ إخطار شركة الكهرباء بذلك، وبشأن طلب الأهالي اكتمال السفلتة في المخطط فقد تمّ إدراج الاحتياج ضمن المشاريع المستقبلية؛ وذلك تجاوباً مع ما نشرته "سبق"، بعنوان "بشاير جدة": الكهرباء تشترط التمهيد للإنارة.. والأمانة تتعذر!

وجاء تعقيب "أمانة جدة" بعد شكاوى تلقتها "سبق"، من عديد من أهالي مخطط البشاير، يقولون فيها أن كثيراً من مباني المُلاك أصبحت جاهزة للسكن، ولم يصل إليها الأسفلت والكهرباء حتى الآن؛ وذلك بسبب رفض شركة الكهرباء إيصال الخدمة قبل تمهيد الشوارع من قِبل الأمانة، كما أفاد المسؤولون بالشركة، بأنه تمّت مخاطبة الأمانة مرات عديدة بهذا الخصوص، وشدّدوا على أنه لا يمكن إيصال الخدمة إلا بعد تمهيد الشوارع.

وأضافوا، أن أمانة محافظة جدة تعذرت حالياً، ويتشبث المسؤولون في شركة الكهرباء بالتمهيد كشرط أساسي لإيصال التيار الكهربائي رغم أن عدداً من المخططات بجدة وصل إليها التيار الكهربائي ولم يتم تمهيد شوارعها حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«واس»: السعودية قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم

«واس»: السعودية قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم

السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا

الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا

وصلت لـ53 درجة بالصيف.. السعودية تسجل حرارة أقل من الصفر فى الشتاء المقبل

وصلت لـ53 درجة بالصيف.. السعودية تسجل حرارة أقل من الصفر فى الشتاء المقبل