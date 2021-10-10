أخبار عاجلة

في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين -
ميقاتي: أحداث الطيونة في عهدة الأجهزة الأمنية -
إفريقيا ترفض عضوية إسرائيل دولة مراقب -
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف -
وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا -
وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت -
مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر -
خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي -
البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم -
أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أزال "أسفلت" يخدم 13 قرية واختفى.. 10 أعوام ولغز مقاول "الساهية" مستمر!

Print
يشكو الأهالي بلا جدوى فيما لا تزال أسباب التعثر قابعة في دهاليز فرع "النقل"

أزال

على مدار عشرة أعوام حاول سكان عدد من القرى بوادي الساهية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، الحصول على إجابة حول ما أحدثه أحد المقاولين بعد أن أزال الأسفلت الذي يخدم الأهالي في أكثر من 13 قرية بحجة توسعة الطريق وتطويره ثم اختفى تاركاً خلفه مشروعاً متعثراً.

هذا ولا يزال البحث عن إجابة حول أسباب التعثر بعد الإزالة والمطالبة بإكمال المشروع، مستمراً في دهاليز مكاتب فرع وزارة النقل بالمنطقة منذ سنوات طويلة.

وتفصيلاً، قال سكان قرى وادي الساهية بالعارضة لـ"سبق"، إن الفرحة انتابتهم قبل نحو عشرة أعوام وذلك عندما تقرّرت توسعة طريقهم الذي يخدم أكثر من 13 قرية، موضحين أن المقاول حضر وقام بإزالة الأسفلت القديم استعداداً للبدء بالمشروع الجديد إلا أن المفاجأة كانت اختفاء المعدات والمقاول من الموقع تاركاً الطريق أسوأ مما كان عليه في السابق.

وبيّنوا أنهم يتكبّدون معاناة كبيرة، وخاصة عند هطول الأمطار؛ حيث يصبح الطريق وعراً مهلكاً للمركبات وشاقاً على سالكيه، مشيرين إلى أن المقاول عاد للعمل بعد أربعة أعوام إلا أنه توقف مجدداً الأمر الذي حيّرهم، لافتين إلى أنهم تقدموا بشكاوى عدة إلى ادارة النقل وجهات أخرى ذات علاقة، حصلت "سبق" على نسخ منها، لكن دون جدوى.

وأشار السكان إلى أن الطريق مهم ويربط بين المحافظة والطريق السريع المؤدي إلى وادي جازان، طارحين تساؤلاً على فرع وزارة النقل بجازان: لماذا لم يتم الالتفات الى المشروع حتى الآن؟ ولماذا توقف المقاول وانسحب مرتين رغم مرور عشرة أعوام على إزالة الطريق القديم؟ مطالبين بتدخّل الجهات المعنية وسرعة إكمال المشروع.

وقالوا: "كنا نأمل توسعة الطريق وإنارته وتطويره بما يرقى لكن الحلم سرعان ما تبدّد وتحوّل إلى سراب بعد إزالة الأسفلت الذي كان يفي بالغرض بعض الشيء".

وبيّن السكان أن عدد القرى التي يخدمها الطريق يصل إلى 13 قرية "وادي الساهية، الخرشة، كينان، الدمون، الجحيرة، لباية، الغاوية، المجرب، حبيل المالكي، خميعة، الكرس، حجرية آل مغثي".

وكانت لجنة مشكّلة من إمارة المنطقة قد وقفت في وقت سابق على عدد من المشاريع المتعثرة في المناطق الجبلية بالعارضة؛ حيث اتضح أنها بحاجة إلى الصيانة والاستعجال في ترسيتها لسفلتتها ومنها طريق وادي الساهية الذي تعثر بعد انسحاب المقاول وإزالة الأسفلت بهدف التوسعة وبقي لمدة عشرة أعوام.

يُشار إلى أن وزارة النقل كانت قد دشّنت العام الماضي عدداً من مشاريع الوزارة بمنطقة جازان ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها، وذلك برعاية أمير المنطقة حيث بلغ عدد المشروعات التنموية بالمنطقة التي تمّ تدشينها 6 مشروعات، بإجمالي أطوال 190 كيلو متراً.

أزال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف

شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف

اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية

اقتصاديون ومستثمرون يتوقعون انتعاشة كبيرة في جميع القطاعات بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية

وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت

وزير العدل اللبناني: أقف بجانب قاضي تحقيق انفجار ميناء بيروت

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام