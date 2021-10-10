محافظ الشرقية يفتتح مدرسة المستشار سامي عبد الحليم للتعليم الأساسي (صور)

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افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدرسة المستشار سامي عبدالحليم للتعليم الأساسي، بقرية عرب الفدان التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية والمُقامة على مساحة 1400 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و485 ألف جنيه، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار سامي عبدالحليم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، ووجيه سعدون، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب وأهالي القرية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، مشددًا على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والاستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي، مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المدرسة تضم 11 فصل مدرسي، وتتكون من 5 طوابق، وتُساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصل جديد بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة، لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

وعبَّر الأهالي عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركته فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة ،والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز ومدينة أبوحماد.