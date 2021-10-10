محافظ الفيوم يتابع موقف «تطعيم كورونا».. ويوجه بربط الحصول على خدمات المراكز التكنولوجية بتلقي اللقاح

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأحد، اجتماعًا لمتابعة جهود التصدي لفيروس كورونا، وموقف التطعيم ضد الفيروس، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بالمستشفى الجامعي، والدكتور شريف صبحي، مدير العلاجي بمديرية الصحة، والدكتورة دينا كرم مدير مستشفى التأمين الصحي.

قال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان، الأحد، إن الاجتماع تناول عرضًا للوضع الراهن بمختلف مستشفيات المحافظة من حيث نسب الإشغال، وعدد الأسرة، ومدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية، كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات، والإجراءات المتبعة لضمان تلقي المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، والعاملين في مختلف القطاعات والمديريات الخدمية، وكذا طلبة المدارس والجامعات، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تعمل بجهدٍ على توفير وتلقى كل مواطنيها لقاح «كورونا»، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بدخول المواطنين للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، للحصول على الخدمة، إلا بعد التأكد من تلقيهم اللقاح، لما لذلك من أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابة بالفيروس.

ووجه المحافظ، باستمرار التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع مع مديري الإدارات الصحية وممثلى الأزهر والكنيسة والأوقاف ورؤساء المدن ورؤساء الوحدات المحلية، للتنسيق معاً والتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية تلقى اللقاح للحد من الإصابة بالفيروس.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية التوسع في عدد المراكز الثابتة لتلقي اللقاح، والفرق المتحركة، موجهاً وكيل وزارة الصحة، بإعداد بيان متكامل يتضمن الوحدات الصحية بالقرى ذات الكثافة السكانية العالية ونسب التطعيم بكل وحدة صحية، وأعداد الذين لم يتلقوا اللقاح، وكذلك ملء كل اسطوانات الأكسجين لتكون جاهزة عند الحاجة، فضلاً عن جاهزية القطاع الطبي والأطقم الطبية بشكل دائم للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس.

وأكد «الأنصاري» أن المنظومة الطبية بالمحافظة عبارة عن فريق عمل واحد لخدمة المريض، مشيدًا بدور الفريق الطبى والنظام الصحي بالفيوم، وتماسكه خلال أزمة «كورونا»، موجهًا بزيادة عدد أسرّة العناية بكلٍ من مستشفى الفيوم الجامعي، ومستشفى التأمين الصحي.