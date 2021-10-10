أخبار عاجلة

في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين -
ميقاتي: أحداث الطيونة في عهدة الأجهزة الأمنية -
إفريقيا ترفض عضوية إسرائيل دولة مراقب -
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف -
وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا -
وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت -
مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر -
خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي -
البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم -
أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الفيوم يتابع موقف «تطعيم كورونا».. ويوجه بربط الحصول على خدمات المراكز التكنولوجية بتلقي اللقاح

Print
محافظ الفيوم يتابع موقف «تطعيم كورونا».. ويوجه بربط الحصول على خدمات المراكز التكنولوجية بتلقي اللقاح محافظ الفيوم يتابع موقف «تطعيم كورونا».. ويوجه بربط الحصول على خدمات المراكز التكنولوجية بتلقي اللقاح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأحد، اجتماعًا لمتابعة جهود التصدي لفيروس كورونا، وموقف التطعيم ضد الفيروس، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بالمستشفى الجامعي، والدكتور شريف صبحي، مدير العلاجي بمديرية الصحة، والدكتورة دينا كرم مدير مستشفى التأمين الصحي.

قال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان، الأحد، إن الاجتماع تناول عرضًا للوضع الراهن بمختلف مستشفيات المحافظة من حيث نسب الإشغال، وعدد الأسرة، ومدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية، كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات، والإجراءات المتبعة لضمان تلقي المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، والعاملين في مختلف القطاعات والمديريات الخدمية، وكذا طلبة المدارس والجامعات، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تعمل بجهدٍ على توفير وتلقى كل مواطنيها لقاح «كورونا»، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بدخول المواطنين للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، للحصول على الخدمة، إلا بعد التأكد من تلقيهم اللقاح، لما لذلك من أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابة بالفيروس.

ووجه المحافظ، باستمرار التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من ، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع مع مديري الإدارات الصحية وممثلى الأزهر والكنيسة والأوقاف ورؤساء المدن ورؤساء الوحدات المحلية، للتنسيق معاً والتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية تلقى اللقاح للحد من الإصابة بالفيروس.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية التوسع في عدد المراكز الثابتة لتلقي اللقاح، والفرق المتحركة، موجهاً وكيل وزارة الصحة، بإعداد بيان متكامل يتضمن الوحدات الصحية بالقرى ذات الكثافة السكانية العالية ونسب التطعيم بكل وحدة صحية، وأعداد الذين لم يتلقوا اللقاح، وكذلك ملء كل اسطوانات الأكسجين لتكون جاهزة عند الحاجة، فضلاً عن جاهزية القطاع الطبي والأطقم الطبية بشكل دائم للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس.

وأكد «الأنصاري» أن المنظومة الطبية بالمحافظة عبارة عن فريق عمل واحد لخدمة المريض، مشيدًا بدور الفريق الطبى والنظام الصحي بالفيوم، وتماسكه خلال أزمة «كورونا»، موجهًا بزيادة عدد أسرّة العناية بكلٍ من مستشفى الفيوم الجامعي، ومستشفى التأمين الصحي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المكسيك تسجل 5286 إصابة جديدة و 434 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة