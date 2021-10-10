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ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

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ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما أسلحة نارية وحقيبة يد مجهولة المصدر بداخلها مبلغ مالى.

وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الحقيبة من إحدى السيدات حال سيرها بالمنطقة محل الضبط بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.

بتطوير مناقشتهتما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بإستخدام الدراجة النارية.

كما أقرا بإرتكابهما 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، وهو أحد الأشخاص ، مقيم بالسلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية والتخلص من الحقائب بإلقائها بالطريق العام.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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