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تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول ضخ حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية.

وأفاد التقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوى الشريف بمجمعات الشركة التي يصل عددها إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكى بتخفيضات تتفاوت ما بين ال ٢٥ إلى ٣٠ في المائة، وأكد التقرير أن الحلوى المتوفرة بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية ومن إنتاج شركات الوزارة.

من جانبه أكد الأستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة أن سعر الكيلو بحلوى المولد بالمجمعات تبدأ من ٦٥ جنيه و2 كيلو ١٣٠ و3 كيلو ٢٠٠ جنية.

وأضاف أن مكونات العلبة تشمل فولية وسمسمية وملبن وبندق وأقراص بالمكسرات وجوزيه وجوز الهند وغيرها من الأنواع الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة التموين بأن الأستاذ الدكتور علي المصيلحي قد شدد على الشركة القابضة ضخ كميات كبيرة كل يوم بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء عن المواطنين بالمناسبات، وشدد أيضا على الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتكثيف الحملات على أسواق حلوى المولد للتأكد من مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفة في عرض حلوى غير مطابقة للمواصفات أو تضر بالصحة العامة للمواطنين.