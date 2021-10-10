انتظام الدراسة في معاهد شمال سيناء الازهرية

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انتظمت الدراسة في معاهد شمال سيناء الازهرية، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وقام محسن ابوالقاسم رئيس الاداره المركزيه لمنطقه شمال سيناء الازهريه ، يرافقه محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب

بتفقد الدراسة في عدد من المعاهد الأزهرية .

وأكد أبو القاسم علي أن كلمة الصباح على مستوى كافة المعاهد الازهرية بالمحافظة، كانت بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

أشار إلي نسبة حضور طلاب التعليم الازهرى بشمال سيناء تجاوزت ٩٥% ، حيث يبلغ إجمالى طلاب الأزهر بالمحافظة 9500 طالب وطالبة فى مختلف المراحل