نائب يطالب باستدعاء الوزير: امتلاك رجل أعمال لـ10 جامعات خاصة يجعلها «سبوبة»

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طالب النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى لمجلس النواب، لمعرفة ماتردد عن منحه لأحد رجال الاعمال موافقات لانشاء عشر جامعات خاصة.

وتساءل النائب في بيان عاجل، قدمه للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن حقيقة ما تردد عبر وسائل الاعلام عن هذا الملف، وعن ضوابط منح تراخيص إنشاء الجامعات الخاصة، وعما اذا كان القانون يسمح بالحق لمواطن لإنشاء 10 جامعات خاصة دفعة واحدة أم لا.

وتابع النائب: «أنا شخصياً لا أصدق هذا الموضوع وأتمنى ألا يكون صحيحاً لأنه لايعقل أن رجل أعمال واحد يمكن ان يمتلك 10 جامعات خاصة، ولكن الأمر يتطلب من وزير التعليم العالي، أن يكشف عن جميع الحقائق عن هذا الملف، مناشداً رئيس مجلس النواب أن يسمح له بالقاء بيانه أمام أول جلسة قادمة لمجلس النواب يوم 17 من الشهر الجارى، لإلقاء بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب واستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار، لحضور هذه الجلسة للرد على تساؤلاته بشأن هذا الملف، لأنه اذا كان هذا الموضوع صحيحاً فإن الامر يتطلب وضع ضوابط جديدة لانشاء الجامعات الخاصة حتى لايتحول التعليم إلى «سبوبة» خاصة مع الارتفاع الجنوني في اسعار ورسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة – حسب تعبيره .