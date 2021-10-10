أخبار عاجلة

في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين -
ميقاتي: أحداث الطيونة في عهدة الأجهزة الأمنية -
إفريقيا ترفض عضوية إسرائيل دولة مراقب -
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف -
وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا -
وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت -
مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر -
خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي -
البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم -
أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب يطالب باستدعاء الوزير: امتلاك رجل أعمال لـ10 جامعات خاصة يجعلها «سبوبة»

Print
نائب يطالب باستدعاء الوزير: امتلاك رجل أعمال لـ10 جامعات خاصة يجعلها «سبوبة» نائب يطالب باستدعاء الوزير: امتلاك رجل أعمال لـ10 جامعات خاصة يجعلها «سبوبة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى لمجلس النواب، لمعرفة ماتردد عن منحه لأحد رجال الاعمال موافقات لانشاء عشر جامعات خاصة.

وتساءل النائب في بيان عاجل، قدمه للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن حقيقة ما تردد عبر وسائل الاعلام عن هذا الملف، وعن ضوابط منح تراخيص إنشاء الجامعات الخاصة، وعما اذا كان القانون يسمح بالحق لمواطن لإنشاء 10 جامعات خاصة دفعة واحدة أم لا.

وتابع النائب: «أنا شخصياً لا أصدق هذا الموضوع وأتمنى ألا يكون صحيحاً لأنه لايعقل أن رجل أعمال واحد يمكن ان يمتلك 10 جامعات خاصة، ولكن الأمر يتطلب من وزير التعليم العالي، أن يكشف عن جميع الحقائق عن هذا الملف، مناشداً رئيس مجلس النواب أن يسمح له بالقاء بيانه أمام أول جلسة قادمة لمجلس النواب يوم 17 من الشهر الجارى، لإلقاء بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب واستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار، لحضور هذه الجلسة للرد على تساؤلاته بشأن هذا الملف، لأنه اذا كان هذا الموضوع صحيحاً فإن الامر يتطلب وضع ضوابط جديدة لانشاء الجامعات الخاصة حتى لايتحول التعليم إلى «سبوبة» خاصة مع الارتفاع الجنوني في ورسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة – حسب تعبيره .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
3 اسباب وراء ارتفاع اسعار المنتجات في مصر .... تعرف علي التفاصيل

3 اسباب وراء ارتفاع اسعار المنتجات في مصر .... تعرف علي التفاصيل

الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021

الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021

بعد تعديلها ...اسعار الحديد و الاسمنت اليوم الاربعاء 13 اكتوبر 2021

بعد تعديلها ...اسعار الحديد و الاسمنت اليوم الاربعاء 13 اكتوبر 2021

ارتفعت بسبب بيانات سلبية .. اسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

ارتفعت بسبب بيانات سلبية .. اسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021