جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من النقد الأجنبي والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها

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تمكنت الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من النقد الأجنبي والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد بيان لمصلحة الجمارك، الأحد، بانه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 840 القادمة من جوهانسبرج إشتبه سالم عابد ابراهيم، رئيس قسم اللجنة الجمركية المعينة على الخط الأخضر في الراكب «ا. ا. م» مصري الجنسية يحمل 4 حقائب كبيرة وواحدة تروللى ولاب توب بدا عليه الارتباك الشديد.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على حمدي حافظ، نائب مدير الإدارة قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد، مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثله وتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على حسين هيكل حسين، نائب مدير الإدارة قرر تكليف امير محمود مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد فؤاد حامد مدير إدارة الحركة بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 57 شريط لأقراص الترامادول المخدرة 150 مليجرام و4 شرائط لأقراص ترامادول المخدرة 200 مليجرام بكل شريط 10 أقراص بإجمالي 610 قرص ترامادول المخدرة، و21 ألف دولار أمريكى و350 عبوة سجائر الكترونية وقطع غيارها ومستلزماتها مخبأة داخل علب الشيكولاته وداخل سجادة والجوارب وسلمجيوب الملابس بحقائبه.

وقرر أحمد علي، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 160 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.