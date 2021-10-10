ارتباك في أول يوم دراسي بالمنيا.. كثافة بالفصول وتزاحم علي المقاعد الأولى

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شهد اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد بمحافظة المنيا، حالة ارتباك ببعض المدارس بسبب تزاحم أولياء الأمور، والطلاب على دخول أبنائهم الفصول الدراسية، والجلوس في المقاعد الأولي، بالإضافة إلى إعادة توزيع الطلاب، والتلاميذ على الفصول الدراسية.

كما شهدت بعض المدارس والفصول الدراسية كثافة طلابية، تصل إلى 45 من التلاميذ والطلاب، ما دفع مديري المدارس من طلب مقاعد إضافية، لسد العجز في المقاعد.

فيما شهدت بعض المدارس أيضا، انتظام سير العملية التعليمية، وتوزيع المدرسين على الفصول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والقيام بتوزيع جداول الحصص الدراسية، والكتب المدرسية على التلاميذ والطلاب.

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تضم المحافظة 3153 مدرسة، منها 1163 مدرسة ابتدئي، و716 إعدادي، و133 ثانوي، و30 فني صناعي، و16 تجاري، و7 زراعي، و47 خاص، و480 صديقة للفتيات، و561 ما قبل التعليم، خصصت لاستقبال 1،5 مليون من الطلاب والتلاميذ. مؤكدا على انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس.

من جانبه شدد المحافظ، اللواء أسامة القاضي، على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة لتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات، مع المتابعة الميدانية المستمرة للأجهزة التنفيذية للحالة العامة بشوارع المدينة.

بدء العام الدراسي بمدارس المنيا

بدء العام الدراسي بمدارس المنيا

بدء العام الدراسي بمدارس المنيا

بدء العام الدراسي بمدارس المنيا

بدء العام الدراسي بمدارس المنيا