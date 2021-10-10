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لاعب ليفربول السابق: مستوى صلاح يحبطنى

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لاعب ليفربول السابق: مستوى صلاح يحبطنى لاعب ليفربول السابق: مستوى صلاح يحبطنى

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أكد ديفيد جيمس، لاعب ليفربول السابق في تصريحات لصحيفة «ميرور» البريطانية أن المصري محمد صلاح في أوقات يحبطه وقال: «لقد سجل صلاح عددًا كبيرًا من الأهداف بالعام الماضي، وأنا معجب بمو جدا، وفي نفس الوقت أكون أحيانًا محبطًا منه بعض الشيء لعدة أسباب».

وتابع جيمس: «هذا الموسم عاد صلاح إلى المستوى الذي كان عليه في الموسم قبل الماضي، أعتقد أن مباريات ليفربول في الموسم الماضي كانت تبنى بشكل أساسي على صلاح، وهذا سبب تسجيل مو للعديد من الأهداف».

وأكمل: «هذا صلاح الذي أحبه، حيث لا يعتمد عليه الفريق بشكل كامل، ولا يتعين على مو فعل المزيد لصالح المجموعة».

المصرى اليوم

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