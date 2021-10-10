أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان و"الوطنية للإسكان" تُطلقان غداً "الإعلام العقاري"

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بحضور 40 صحافياً يمثلون المؤسسات الإعلامية وبمشاركة سبعة متحدثين

ينطلق في مدينة الرياض، غداً، أول برنامج تدريبي في "الإعلام العقاري"، بحضور 40 صحافياً، يمثلون المؤسسات الإعلامية في السعودية، بمشاركة سبعة متحدثين متخصصين لتغطية جوانب البرنامج المختلفة.

ويهدف البرنامج التدريبي، الذي تقوم على تنفيذه أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، إلى مشاركة الإعلاميين أحدث المعلومات وأهم المهارات المهنية للنشر الصحفي والإلكتروني في الإعلام العقاري من خلال تمكينهم من المهارات المتخصصة في إعداد ونشر المواد الصحفية المرتبطة بموضوعات قطاع العقار وما يتعلق بها في المملكة، وتمكينهم من صناعة محتوى صحفي إبداعي يلبي احتياجات الجمهور، وذلك من خلال تعريف الإعلاميين بأبرز العوامل المؤثرة في الأداء المهني الإعلامي المتخصص بالعقار.

ويشارك في تقديم البرنامج كل من (عبدالوهاب الفايز، وخالد أبا الخيل، وهاني الغفيلي، وماجد الغامدي، ومبارك الدجين، وحمد الشمري)، كما تدير الإعلامية إيمان المنديل؛ الجلسة الحوارية المصاحبة للدورة، بعنوان "الفرص الاستثمارية في الإعلام العقاري".

وأكدت "الوطنية للإسكان" أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع الأكاديمية تأتي انطلاقاً من إيمان الشركة بحاجة السوق المحلية إلى تطوير قطاع الإعلام العقاري المتخصّص الذي يحقق المصلحة العامة.

وأوضحت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، أن البرنامج الذي سيُقام أيضاً بمدينتَي جدة والدمام الشهر المقبل، سيعزّز دور المؤسسات الإعلامية في التعاون مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية فـي مجال الإعلام المتخصص العقاري.