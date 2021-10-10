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نجاة محافظ عدن عقب استهداف موكبه بسيارة مفخخة

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نجاة محافظ عدن عقب استهداف موكبه بسيارة مفخخة نجاة محافظ عدن عقب استهداف موكبه بسيارة مفخخة
أسفر الانفجار عن وقوع إصابات في صفوف مرافقيه والمارة

نجاة محافظ عدن عقب استهداف موكبه بسيارة مفخخة

أكّدت وسائل إعلام يمينة استهداف موكب محافظ عدن أحمد لملس؛ بسيارة مفخخة خلال مروره بالتواهي، وسقوط قتلى وجرحى.

ونجا محافظ عدن ووزير الثروة السمكية من حادثة تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت موكب المحافظ أحمد لملس.

وقالت تقارير إعلامية يمنية وعربية، ظهر اليوم الأحد، إن محافظ عدن اليمنية أحمد حامد لملس؛ استُهدف بوساطة سيارة مفخخة في أثناء مرور موكبه بالعاصمة عدن، فيما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات في صفوف مرافقيه وبعض المارة الذين كانوا قريبين من مكان الانفجار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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