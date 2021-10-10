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في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:19 مساءً
ميقاتي: أحداث الطيونة في عهدة الأجهزة الأمنية
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:19 مساءً
إفريقيا ترفض عضوية إسرائيل دولة مراقب
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:19 مساءً
شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:18 مساءً
وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
مستشار الرئيس: نسعى لتوطين صناعة الأدوية في مصر
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
البنك الأهلي: نجحنا في دعم عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
أشرف زكي: الراحل فوزي فهمي مؤسس البنية الثقافية في مصر
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السبت 16 أكتوبر 2021 08:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اللقطات الأولى من مكان سقوط طائرة تقل مظليين في تترستان الروسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 10 أكتوبر 2021 12:29 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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