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إسرائيل تكشف عدد المهاجرين الجدد في 2021.. منهم 1589 إثيوبيا

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إسرائيل تكشف عدد المهاجرين الجدد في 2021.. منهم 1589 إثيوبيا إسرائيل تكشف عدد المهاجرين الجدد في 2021.. منهم 1589 إثيوبيا

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كشفت احصائيات وزارة الهجرة والاستيعاب والوكالة اليهودية في إسرائيل أن الدولة العبرية استقبلت منذ بداية العام 2021 نحو 20360 مهاجرا جديدا بزيادة قدرها 31٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت المعطيات، بحسب القناة 7 بالتليفزيون الإسرائيلي، أن أكثر من نصف المهاجرين هم من الشباب حتى سن 35 عاما.

وأوضحت أن 5075 شخصا هاجروا من ، و3104 هاجروا من الولايات المتحدة، وهاجر من فرنسا 2819، فضلا عن 2123 مهاجرا من أوكرانيا، و1589 مهاجرا من إثيوبيا، 780 مهاجرًا من بيلاروسيا (زيادة بنسبة 69٪)، بينما جاء 633 مهاجرا من الأرجنتين، و490 مهاجرا من بريطانيا (زيادة بنسبة 20٪)، و438 مهاجرا من البرازيل، و373 مهاجرا من جنوب أفريقيا.

وكانت مدينة القدس أكثر مدينة استوعبت أعدادا من المهاجرين اليهود، تليها تل أبيب بـ 2122 مهاجرا، ونتانيا 2031 مهاجرا، وحيفا مع 1410 مهاجرا، وأسدود بحوالي 744 مهاجرا، رعنانا 728، بيت شيمش 600، نهاريا 679، بئر السبع 641، وبات يام 622 مهاجرا.

المصرى اليوم

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