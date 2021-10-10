أرمينيا تدين انتهاك أذربيجان لقرار وقف إطلاق النار

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أدانت وزارة الخارجية الأرمينية انتهاك أذربيجان وقف إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل مدنى في ناجورنو كاراباخ.

وذكرت أن مقتل أرام تيبانتس من سكان مارتاكيرت برصاص القوات الأذربيجانية أثناء قيامه بأعمال زراعية يؤكدى انتهاك القرار بوقف إطلاق النار.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسرة القتيل، مشددة على وجوب التحقيق في هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأكدت أرمينيا إصابة ميساك خاتشاتوريان وهو جندي متعاقد من الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأرمينية برصاصة أطلقتها وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية في اتجاه المواقع الأرمينية في مقاطعة آرارات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وبالتحديد في قسم يراسخ، وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أرمنبريس أن حياة الجندي ليست في خطر.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر من العام الماضي وتوقفت فيى 10 نوفمبر من العام نفسه وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.