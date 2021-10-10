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حفلين لعمر خيرت على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا (المواعيد)

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حفلين لعمر خيرت على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا (المواعيد) حفلين لعمر خيرت على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا (المواعيد)

لاقتراحات اماكن الخروج

يستعد المايسترو والموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلين بدار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير، الثلاثاء 12، الأربعاء 13 من شهر أكتوبر الجاري.

وطالبت إدارة الأوبرا الحضورة ضرورة الإلتزام بنسبة الاستيعاب المحددة واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار ، وسيتم التشديد على اتخاذ مسافة التباعة الاجتماعي، وشرط ارتداء الكمامات حتى أثناء الجلوس على الكراسي، والعبور من خلال بوابات التعقيم.

ومن المقرر أن يعزف «خيرت» بصحبة فرقته الموسيقية عدد كبير من المقطوعات ومنها: في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبدالقادر، عارفة، قضية عم أحمد، إنت المصري، البخيل وأنا، زي ما هي حبها، ضمير أبلة حكمت، اللقاء الثاني، غوايش، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما.

المصرى اليوم

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