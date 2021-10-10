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أحمد شوبير: تمنيت عقاب مصطفى محمد وعدم مشاركته مع

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أحمد شوبير: تمنيت عقاب مصطفى محمد وعدم مشاركته مع المنتخب أحمد شوبير: تمنيت عقاب مصطفى محمد وعدم مشاركته مع

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يحيط الغموض بموقف مصطفى محمد مهاجم منتخب من المشاركة مع في مباراته المهمة أمام نظيره منتخب ليبيا والمقررة غداً الاثنين في بني غازي.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره منتخب ليبيا مساء الاثنين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات على ملعب الشهداء في ليبيا.

ونجح منتخب مصر في الفوز على نظيره منتخب ليبيا بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين المنتخبين يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الثالثة من مشوار التصفيات الإفريقية لمونديال قطر 2022.

ويعاني مصطفى محمد من كدمة في القدم تعرض لها خلال مباراة الذهاب بين المنتخبين في ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وعلق أحمد شوبير نجم منتخب مصر والنادي الأهلي بشكل حاد على موقف اللاعب من التواجد في منتخب مصر ، ومصيره من المشاركة أمام ليبيا وقال: معرفش موقف مصطفى محمد أيه ، الجهاز الفنى بيقولوا عنده كدمة خفيفة ولكن معرفش هيلعب ولا أيه.

وأضاف أحمد شوبير: أنا عندى موقف ثابت من مصطفى محمد مش هغيره أنا ضد سلوكه ضد الجهاز الفنى السابق للمنتخب وكنت أتمنى عدم مشاركته وعقابه.

المصرى اليوم

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