محافظ الأقصر يتابع بدء العام الدراسي الجديد فى المدارس

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قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بجولة ميدانية داخل عدد من المدارس بمدينة الأقصر؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021ـ 2022، وذلك برفقة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وايمان عبدالعال مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمد بغدادي مدير ادارة الأقصر التعليمية.

محافظ الأقصر بالمدارس

وبدأ محافظ الأقصر، جولته بتفقد مدرسة الأقصر الثانوية بنات، حيث تجول داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للاطمئنان على حسن سير الدراسة، وهنأ الطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، كما تفقد محافظ الأقصر مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

محافظ الأقصر بالمدارس

كما توجه «ألهم» إلى مدرسة وادي الملكات الإبتدائية المشتركة، حيث أهدى التلاميذ، عدد من الورود في جو يسوده البهجة والفرحة في بداية العام الدراسي الجديد.. وشدد محافظ الأقصر، خلال الجولة، على الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش والمرور على المدارس بشكل دوري، والالتزام بالجدول المدرسي والمناهج الدراسية، واستلام الطلاب للكتب، والتركيز على الجانب السلوكي للطلاب، والالتزام بعوامل الأمن والسلامة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية بانتظام دون أي عوائق.

محافظ الأقصر بالمدارس

محافظ الأقصر بالمدارس

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الدراسة انتظمت بشكل طبيعي في جميع مدارس المحافظة دون تسجيل أي مشكلات.